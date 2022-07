Jak otrzymać dotacje z UE?

Najpierw wiele firm musiało wstrzymać lub bardzo mocno przeorganizować swoje biznesy z powodu pandemii COVID-19 i idącymi za nią lock-downami czy obostrzeniami. Kiedy już wydawało się, że sytuacja gospodarcza w miarę się stabilizuje, doszło do kolejnego zamieszania. Zmiany podatkowe, których wejście w życie zapowiedziano na początek bieżącego roku spowodowały, że przedsiębiorcy w szybkim tempie musieli na nowo przeliczyć swój sposób rozliczania z fiskusem. Rodziło to niepewność, chaos i wstrzymanie inwestycji. Jakby tego było mało, końcem lutego br. doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi w gospodarce. Agresja Rosji na Ukrainę i wprowadzone sankcje gospodarcze spowodowały, że wiele polskich firm straciło dostęp do łańcucha dostaw i rynków zbytu. A rosnące ceny paliw i energii, przy dodatkowo szalejącej inflacji, okazały się tylko wisienką na torcie.

Swoją energię, zaangażowanie i działania operacyjne możemy skierować tam, gdzie mamy 100% wpływu – czyli do wewnątrz naszej firmy. To przecież my, przedsiębiorcy, w pełni decydujemy o tym, jak realizowane są procesy w naszych organizacjach. To my osobiście decydujemy jakie działania wzmagamy, a z jakich rezygnujemy. To my sami decydujemy, jak dzielimy funkcje, role i odpowiedzialności w naszych zespołach. Bo przecież każda firma to nie tylko moce wytwórcze czy kapitał operacyjny, ale przede wszystkim ludzie! To od ich nastawienia, zaangażowania i skutecznych działań zależy sukces każdego przedsiębiorstwa – szczególnie w trudnych czasach.