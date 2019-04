Jakie skutki może mieć "twardy brexit" dla rynku kapitałowego?

Warto wskazać, iż dzięki UE instytucje finansowe, które posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w jednym kraju UE mogą prowadzić działalność (świadczyć swoje usługi) w innym kraju UE bez konieczności uzyskiwania zezwolenia tamtejszego organu nadzoru – paszport europejski. Na takich zasadach działa wiele instytucji, w tym FinTechy ( jak np. wywodzący się z UK Revolut), fundusze inwestycyjne czy podmioty świadczące usługi inwestycyjne. Jaki skutek może mieć twardy brexit dla instytucji finansowych?

W odniesieniu do firm inwestycyjnych z siedzibą w UK ustawa zakłada, iż mogą one kontynuować wykonywanie zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy umów w zakresie czynności stanowiących działalność maklerską, przez okres 12 miesięcy lub do czasu uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 115 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Celem projektowanych zapisów jest ochrona polskich inwestorów będących klientami firm inwestycyjnych mających siedzibę w UK.

Obejrzyj także: Brexit. "To jest trochę mit, że Brytyjczycy żałują swojej decyzji"

"Twardy brexit" będzie istotny także dla rynku funduszy inwestycyjnych, ponieważ rynki zorganizowane mające siedziby na terytorium UK stracą status rynków zorganizowanych w państwie członkowskim, a zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, fundusze inwestycyjne (FIO) otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), które stosują zasady i ograniczenia inwestycyjne właściwe dla FIO są uprawnione do lokowania swoich aktywów w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Polska i państwo członkowskie, o ile statuty tych funduszy wskazują ten rynek. W rezultacie, zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, wyłącznie wskazanie w statucie funduszu rynków brytyjskich umożliwi dalsze lokowanie aktywów przez FIO lub SFIO w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w UK.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych do zmiany statutu przez fundusz niezbędna jest zgoda KNF, jednak dla zmian będących konsekwencją "twardego brexitu" ustawodawca przewiduje odstępstwa: brak zgody KNF na zmianę statutu funduszu oraz krótszy termin na wejście w życie zmian statutu, bowiem zmiany te wejdą w życie z dniem ogłoszenia, a nie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia jak to ma miejsce standardowo. Fundusze, które nie dokonają zmian w statutach będą mogły posiadać w swoich portfelach przez maksymalnie 6 miesięcy instrumenty finansowe nabyte na rynku zorganizowanym UK. Warto wskazać, iż aktywa FIO posiadających lokaty na rynku brytyjskim to około 1,6mld zł.

Ustawa faktycznie wejdzie w życie dopiero w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy oraz braku innego sposobu uregulowania stosunków w zakresie działalności objętej ustawą.

Autorka: radca prawny Justyna Czekaj, kancelaria Just Comply

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące