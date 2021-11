Lubelskie unowocześniło szkoły zawodowe

– Brat od dawna interesował się mechaniką rolnictwa. Teraz jest mnóstwo bardzo zaawansowanych maszyn do produkcji rolnej, są symulatory jazdy ciągnikami, naczepami, sterowane z laptopa stacje nawadniania, podawania paszy, komputerowa kontrola upraw – wylicza 15-leni Adam z Kraśnika. – Ale jak brat poszedł na dni otwarte do technikum, którego profil mu pasował, to się dowiedział, że traktor do nauki ma 30 lat. Brat zrezygnował, wybrał liceum, a teraz już studiuje na SGGW.

Sam Adam nie musi już zmieniać własnych edukacyjnych planów, bo w ciągu kilku ostatnich lat sytuacja w lubelskich technikach bardzo się poprawiła. Technika wyremontowano i doinwestowano przy znaczącym udziale środków unijnych. Wymarzona szkoła chłopaka, technikum lotnicze w Świdniku także zyskała nowe możliwości dydaktyczne. Do doświadczenia nauczycieli, dołączyły dziś środki techniczne na najwyższym poziomie i międzynarodowa współpraca.

W Świdniku nowe pracownie i międzynarodowe licencje

Adam uczy się w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku. Korzysta na co dzień ze zmodernizowanych pracowni szkolnych. – Mamy aż 7 sal komputerowych ze stałym dostępem do Internetu, do tego laboratoria, pracownię techniczną programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracownie CAD/CAM, no i dużą salę gimnastyczną, korty tenisowe, siłownię, nowoczesne boiska – wylicza chłopak. I dodaje, że po lekcjach wraca do internatu w centrum Świdnika, w którym uczniowie mają bardzo dobre warunki.

Szkoła Adama kontynuuje tradycje lotnicze, z których od lat słynął Świdnik. Chłopak zdobywa zawód technika mechanika lotniczego. Liczy na zatrudnienie w PZL Świdnik, a może w którejś z firm europejskich. PCEZ stwarza przecież uczniom możliwość bezpłatnego uzyskania m.in. licencji B1.3 (mechanik lotniczy) i B2 (awionik) w ośrodku PART-147 odpowiadającym standardom europejskim EASA. Ten szkolny ośrodek dla personelu technicznego statków powietrznych ma uprawnienia do szkolenia i egzaminowania na poszczególne licencje uznawane w UE. Podobnej oferty nie posiada żadna inna szkoła średnia w regionie. Koledzy i koleżanki Adama zdobywają też kwalifikacje techników eksploatacji portów i terminali.

W Kraśniku nowoczesny obiekt edukacji zawodowej i boisko

Z kolei w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku uczniowie mają zajęcia praktyczne z nauki zawodów w nowym budynku Centrum Kształcenia Zawodowego. Dzięki Funduszom Europejskim powstał nowoczesny gmach z 15 pracowniami o powierzchni prawie 1700 m2. Uczniowie mogą szkolić się tu w zawodach: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik.

Pracownie zaopatrzono np. w zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych, w stoły montażowe, zestawy elektronarzędzi, wiertarki, spawarki elektryczne, komputery stacjonarne z oprogramowaniem biurowym, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, tablice szkolne, silniki oraz zestawy narzędzi monterskich.

– Inwestycja powiatu w nowe warsztaty szkolne przy ZS nr 3 w Kraśniku wyniosła 6,6 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE to 3,3 mln zł. – wylicza starosta Andrzej Rolla. I podkreśla, że obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a nowoczesne wyposażenie dydaktyczne dopasowano do potrzeb współczesnego rynku pracy i pracodawców. Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku szczyci się też odnowionym wielofunkcyjnym boiskiem.

