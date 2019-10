4fun Media ma plan dalszego rozwoju, chce poprawić rentowność operacyjną

"Analizując potencjał i perspektywy rozwoju poszczególnych aktywów tego segmentu, zarząd emitenta ocenia, iż najbardziej obiecującą akwizycją jaką do tej pory przeprowadzono jest platforma CupSell.pl. Mimo iż w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku wygenerowała ona stratę netto w wysokości ok. 1 mln zł, a dotychczasowe nakłady finansowe poniesione na jej zakup, restrukturyzację, rekrutację pracowników i rozwój technologii wyniosły łącznie blisko 4,1 mln zł (z czego 2,6 mln zł na zakup udziałów i podwyższenie kapitału, a 1,5 mln zł w formie pożyczek do spółki), zarząd emitenta spodziewa się osiągnięcia przez ten podmiot progu rentowności już na przełomie 2019 i 2020 roku. Platforma CupSell.pl systematycznie poprawia przychody ze sprzedaży i w ocenie zarządu spółki nie wymaga dalszych istotnych inwestycji. Zarząd emitenta ocenia też pozytywnie perspektywy rozwoju platformy Mustache.pl. Projekt ten wygenerował w pierwszym półroczu 2019 roku stratę netto w wysokości 1,2 mln zł przy dotychczasowych

nakładach finansowych poniesionych przez emitenta na ten cel wynoszących ok. 2,6 mln zł (z czego 2,4 mln zł stanowiły pożyczki udzielone do spółki). Podobnie jak w przypadku CupSell.pl, dzięki głębokiej restrukturyzacji kosztów Mustache.pl powinien przekroczyć próg rentowności na przełomie 2019 i 2020 roku. Podobna sytuacja do opisanej powyżej ma miejsce w przypadku mniejszych serwisów prowadzonych w ramach spółki Cupsell (Mars from Venus, Hungry Tee oraz tzx.pl). Mimo iż ciągle generują straty, odnotowują jednak widoczny wzrost przychodów i mają realną szansę na finansowy break even w ciągu najbliższych kwartałów, a co najważniejsze nie wymagają już dalszych znaczących inwestycji" - czytamy dalej.