ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych spadła o 14,6% r/r w październiku

"W październiku 2020 r. unijny rynek samochodów osobowych ponownie znalazł się w niekorzystnej sytuacji, po pierwszym wzroście w tym roku we wrześniu. Rejestracje nowych samochodów spadły w ubiegłym miesiącu o 7,8% do 953 615 sztuk, ponieważ kilka europejskich rządów ponownie wprowadziło ograniczenia w ramach walki z drugą falą koronawirusa. Z wyjątkiem Irlandii i Rumunii straty odnotowano na wszystkich rynkach UE, w tym na czterech głównych. Popyt wyraźnie spadł w Hiszpanii (-21%), a bardziej umiarkowane spadki odnotowano we Francji (-9,5%) i Niemczech (-3,6%). We Włoszech natomiast popyt pozostał prawie niezmieniony (-0,2%) w stosunku do poziomu z października 2019 r." - czytamy w komunikacie.