Akcjonariusze Mirbudu zdecydowali o emisji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych

Akcjonariusze Mirbudu zdecydowali o podwyższeniu kapitału maksymalnie o kwotę 1,4 mln zł w drodze emisji akcji serii J i K, podała spółka. Ponadto, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zdecydowano o emisji do 7 684 760 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F oraz do 6 377 778 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji spółki z wyłączeniem prawa poboru.