Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali o emisji do 5,5 mln akcji bez prawa poboru

"W opinii zarządu obecna sytuacja rynkowa, w tym w szczególności środowisko praktycznie zerowych stóp procentowych, może skutkować w najbliższych miesiącach istotnym napływem środków do funduszy inwestycyjnych. Może stanowić to okazję dla towarzystwa do zebrania znacznie większych aktywów klientów, niż obecnie. Zwiększenie udziału w rynku wymaga jednak wzmożonego wysiłku sprzedażowego, w tym rozszerzenia obecnych kanałów dystrybucji produktów inwestycyjnych" - czytamy w raporcie.