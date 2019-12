Alior Bank mocno powalczy o nowych klientów, wykorzystując PSD2

Usługa dostępu do informacji o rachunku płatniczym (ang. Account Information Service, AIS) wprowadzona przez dyrektywę PSD2 umożliwi obecnie posiadaczom rachunków w PKO BP, Banku Pekao, Santander Bank Polska i ING Banku Śląskim, czyli bankom łącznie obsługującym ponad 26 mln rachunków indywidualnych, ubiegać się o kredyt konsumpcyjny w Alior Banku w ramach uproszczonego procesu kredytowego.

Dane o rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) w innych bankach za zgodą klienta są wykorzystywane do oceny jego zdolności kredytowej. Oprócz zgody klienta, wystarczy dostęp do bankowości internetowej. W efekcie zastosowania nowego rozwiązania informacje o dochodach klienta są potwierdzone online. Alior rozpoczyna pilotaż usługi, wykorzystując swoje contact-center oraz oddziały. Wkrótce udostępni ten proces także w internecie.

"Jesteśmy silni w dystrybucji tradycyjnej - startujemy w kilku oddziałach, a do końca stycznia usługa zostanie udostępniona w całej sieci sprzedaży. Wykorzystujemy kompetencje naszego contact center i doradców w oddziałach, czyli głównych kanałów, poprzez które sprzedajemy kredyty konsumpcyjne. To dla nas ogromna wartość - z jednej strony skrócenie i uproszczenie procesu kredytowego, a z drugiej możliwość podniesienia wolumenu kredytów. W kolejnym kroku będziemy udostępniali usługę online" - powiedział Poznański.

"Patrząc na rynek brytyjski, na którym wdrożenie tych rozwiązań zajęło 18 miesięcy, to tyle czasu powinno nam zająć, by ta usługa stała się powszechna. Zależy nam, by na przełomie 2020/2021 r. być liderem" - powiedział Poznański.