Alumetal miał 11,75 mln zł zysku netto, 25,08 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

"W I kwartale 2020 roku marże rynkowe były nieco wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co było przyczyną wzrostu zysku EBITDA do poziomu 26,1 mln zł w porównaniu z 24,8 mln zł w I kwartale 2019 roku, czyli wzrostu o 5%, mimo mniejszego poziomu sprzedaży ilościowo" - czytamy w raporcie.

"Średnia cena sprzedaży wyrobów gotowych Grupy Alumetal w I kwartale 2020 roku była o ok. 10% niższa w porównaniu do I kwartału 2019 roku, co w połączeniu ze spadkiem wolumenu obniżyło przychody ze sprzedaży o 21% do poziomu 322,1 mln zł" - czytamy dalej w raporcie.