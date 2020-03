Amica: Pandemia przerwała bardzo dobry początek roku

"Wcześniejsza decyzja o przesunięciu rozwoju mocy produkcyjnych na 2020 r. pomoże nam w tym roku, bo najważniejszą sprawą w następnych tygodniach, a nawet miesiącach, będzie płynność. To inna sytuacja niż w 2008 r. po upadku Lehman Brothers, wtedy sytuacja Amiki była ciężka, krytyczna, dziś jest inaczej. Kiedy kryzys przejdzie, będziemy mogli wrócić szybko do realizacji zadań, które sobie postawiliśmy" - powiedział prezes Jacek Rutkowski podczas wideokonferencji.

Poinformował, że według szacunków spółki, w marcu miała ona ok. 80% normalnej sprzedaży. Co do kwietnia ocenił, że można jedynie powiedzieć o spodziewanych "dużych spadkach" przychodów.