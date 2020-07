Analizy.pl: Aktywa OFE wzrosły o 2,9% m/m do 131,73 mld zł na koniec czerwca

"W czerwcu OFE zarobiły dla swoich uczestników ponad 4 mld zł. Tyle wyniósł wynik z zarządzania. Saldo wpłat i wypłat według szacunków Analiz Online wyniosło natomiast ok. -0,25 mld zł. Zawierają się w nim składki otrzymane z ZUS (+227 mln zł), przelew z tytułu 'suwaka' (ponad -0,4 mld zł) oraz opłaty uczestników OFE. W sumie wartość aktywów OFE wzrosła w czerwcu o +3,77 mld zł do 131,73 mld zł. To o -15% mniej niż na koniec 2019 roku" - czytamy w raporcie.