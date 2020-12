Answear.com rozpoczyna ofertę publiczną. Debiut na giełdzie w pierwszych dniach stycznia

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła wszystkie niezbędne dokumenty i właściciel serwisu Answear.com może rozpocząć ofertę publiczną. Od 10 do 17 grudnia będą trwały zapisy na akcje dla drobnych inwestorów indywidualnych. Od 18 do 22 grudnia chęć zakupu udziałów będą mogły zgłaszać instytucje.

Firma z emisji nowych akcji (w liczbie od 1 mln do 1,84 mln) spółka chce pozyskać około 65 mln zł wpływów netto, które przeznaczy na dalszy rozwój. Dodatkowo do całej puli trafi też 2,5 mln akcji należących do jednego z obecnych akcjonariuszy - funduszu MCI.PrivateVentures FIZ. Wartość całej oferty może wynieść w sumie do 159 mln zł.