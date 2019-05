APS Energia miała 2,3 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.

Udział przychodów osiągniętych w segmencie zasilania wzrósł z 48% w pierwszym kwartale 2018 roku do 54,3% w bieżącym okresie sprawozdawczym, przy czym marża na powyższym segmencie spadła z 40,3% do 17,3%. Marża w segmencie usług dla energetyki przemysłowej wzrosła z 6,6% do 9,3% r/r. Marża na sprzedaży towarów i materiałów w bieżącym okresie wyniosła 26,4% i była na poziomie zbliżonym do marży osiągniętej na sprzedaży towarów i materiałów w okresie porównawczym, przy zmniejszonym udziale w sprzedaży z poziomu 35,5% do 21,4% r/r, wymieniono również.