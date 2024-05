Arabia Saudyjska podbija stawkę. Ropa drożeje na rynkach

Zobacz także: Kiedyś "Made in Germany" to był synonim kiepskiej jakości - Krzysztof Domarecki w Biznes Klasie

Trzecia podwyżka cen

Koncern Aramco już po raz trzeci podwyższył ceny ropy Arab Light eksportowanej do krajów Azji. To sygnalizuje pewność producentów ropy co do perspektyw wysokich cen surowca w związku z ograniczaniem dostaw ropy przez kraje sojuszu OPEC+.