Asseco wykona system billingowy dla PGNiG Obrót Detaliczny za 46,5 mln zł brutto

"To jeden z największych tego typu projektów realizowanych w branży energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki wdrożeniu Centralnego Systemu Bilingowego, największy dostawca usług detalicznych w Grupie PGNiG uzyska narzędzie do jeszcze bardziej efektywnej obsługi naszych obecnych, jak i przyszłych klientów . Szacujemy, że z nowego rozwiązania skorzysta blisko 7 mln odbiorców gazu i energii elektrycznej w Polsce" - powiedział prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha podczas podpisania umowy.

"Mając dostęp do aktualnych danych, będziemy mogli ograniczać ryzyka operacyjne, a także upraszczać procesy zarządcze. Jestem przekonany, że Asseco Poland zbuduje dla nas najbardziej innowacyjny system do obsługi klientów w tej części Europy" - dodał prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

System ma być gotowy do połowy 2022 roku , a następnie do połowy 2027 roku Asseco Poland ma świadczyć usługi serwisu i rozwoju.

"Projekt, który zrealizujemy dla PGNiG Obrót Detaliczny to skomplikowane przedsięwzięcie na bardzo dużą skalę. W efekcie największy dostawca gazu w Polsce zyska jedno z najnowocześniejszych rozwiązań na rynku, w pełni dostosowane do wyzwań cyfrowej gospodarki . Dzięki niemu będzie mógł tworzyć nowe innowacyjne produkty dla swoich klientów, ograniczyć koszty operacyjne i szybko dostosowywać się do zachodzących zmian. Asseco posiada unikalne i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dużych transformacji systemów, migracji danych oraz wdrażania systemów klasy Biling & CIS. Przykładem są projekty zrealizowane dla największych dostawców energetycznych w Polsce" - wskazał wiceprezes Paweł Piwowar.

Centralny System Bilingowy to najważniejszy, ale nie jedyny projekt IT realizowany przez PGNiG Obrót Detaliczny w ramach strategii operacyjnej spółki na lata 2017-2020. W 2018 roku firma uruchomiła aplikację mobilną mBOK, z której korzysta ponad 260 tysięcy aktywnych użytkowników. W czerwcu 2019 roku zakończono projekt migracji klientów z sześciu dawnych elektronicznych Biur Obsługi Klienta do wspólnej bazy, co pozwoliło uruchomić jeden, efektywnie zarządzany eBOK dla ponad miliona użytkowników. Z kolei z usługi EKO-faktury korzysta już 832 tysiące Klientów. Ponadto, firma wprowadziła unikalną na skalę europejską możliwość zawarcia i przepisania umowy gazowej w całości przez internet, podano także w informacji.