Assembly Research: 3-letnie opóźnienie 5G to ok. 5 mld euro strat dla gospodarki

"Trwają ostatnie dni konsultacji rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ewentualne zakwalifikowanie Huawei jako 'dostawcy wysokiego ryzyka' w Polsce zmusi krajowych operatorów do poniesienia ogromnych kosztów wymiany sprzętu, co w konsekwencji przełoży się na znaczne opóźnienia we wdrażaniu sieci 5G - ostrzegają eksperci z międzynarodowej firmy konsultingowej Assembly Research. Z ich analizy wynika, że straty, wynikające między innymi z obniżenia konkurencyjności polskich firm, mogą wynieść dla naszej gospodarki nawet 4,8 mld euro w ciągu 3 lat" - czytamy w komunikacie.

"Z analizy Assembly Research wynika, że 3-letnie opóźnienie we wdrożeniu technologii 5G przełoży się dokładnie na 2,68 mld euro strat z potencjalnych korzyści strategicznych, operacyjnych, konsumenckich i korzyści dla osób trzecich. Pozostała część szacunku (2,17 mld euro) to strata w całej gospodarce" - czytamy dalej.

"Nowoczesne sieci teleinformatyczne w tym przede wszystkim sieci 5G są fundamentem gospodarki 4.0, czyli automatyzacji procesów i jeszcze większej digitalizacji ekonomii. Cyfrowe technologie już dziś decydują o wydajności i wartości zarówno firm, jak i całych gospodarek. Ich rola będzie się stale zwiększać. Najlepszym dowodem na to jest wymuszona konieczność przejścia w tryb zdalnej pracy, podczas gdy ciągłość procesów biznesowych zależy od wydajnych i stabilnych rozwiązań telekomunikacyjnych. Opóźnienie we wdrożeniu technologii 5G spowoduje nie tylko zastopowanie inwestycji oraz projektów infrastrukturalnych w Polsce, ale także będzie przyczyną stopniowego zmniejszania konkurencyjność naszej gospodarki w porównaniu do krajów, które 5G już wdrażają. Obecnie w Europie już kilkanaście krajów korzysta z sieci 5G i wykorzystuje ich możliwości do budowy przewagi w wyścigu technologicznym" - dodał dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska Ryszard Hordyński, cytowany w komunikacie.