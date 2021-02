BAH zakończył przegląd opcji strateg.; będzie kontynuował działalność dilerską

1) W dniu 30 listopada 2020 r. spółka British Automotive Polska - spółka zależna emitenta - zakończyła prowadzenie działalności w zakresie importu samochodów Jaguar i Land Rover. Nastąpiło to po uprzednim, tj. podjętym w dn. 30 września 2020 r., postanowieniu zarządu emitenta o rozpoczęciu działań, które miały zmierzać do zawarcia przez BAP z Jaguar Land Rover Deutschland - spółką będącą centralą koncernu Jaguar Land Rover w regionie europejskim - porozumienia o wcześniejszym rozwiązaniu umowy importerskiej z dniem 30 listopada 2020 r., którego elementem miały być ustalenia co do wszystkich kwestii wymagających uzgodnienia, w związku z takim, tj. wcześniejszym rozwiązaniem umowy importerskiej, a w szczególności: (i) wysokości, terminów i zasad płatności zobowiązań BAP wobec JLR, (ii) sposobu rozliczenia stanów magazynowych (samochody i części) BAP, (iii) ustalenia zasad zawarcia przez spółki z GK BAH posiadające dotychczas status autoryzowanego dilera samochodów marki Jaguar i Land Rover (spółki dilerskie)

nowych umów dilerskich z nowym importerem, to jest spółką typu joint venture utworzoną przez JLR oraz Inchcape PLC (IPLC). Stan na dzień podjętego przez zarząd emitenta postanowienia o kontynuacji działalności dilerskiej jest taki, że porozumienie z JLR oraz z IPLC nie zostało osiągnięte w pełnym (ww.) zakresie. Do uzgodnień w zakresie operacyjnego przejęcia przez IPLC działalności importerskiej doszło i przejęcie to już nastąpiło, jednak dotychczas nie zostały ustalone warunki rozliczeń finansowych.