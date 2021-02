Baked Games złożyło dokument inf. na GPW, planuje debiut na NewConnect w I półr.

"Złożenie dokumentu informacyjnego do GPW jest kolejnym krokiem przybliżającym nas do wejścia na NewConnect. Liczymy na debiut w pierwszej połowie tego roku, ale wszystko zależy od tego jak będzie przebiegał proces akceptacji dokumentu przez GPW. Dołączenie do grona spółek publicznych to jedno z głównych założeń w realizacji strategii rozwoju naszej spółki" - powiedział prezes Przemysław Bieniek, cytowany w komunikacie.