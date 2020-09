Bank Pocztowy liczy na wzrost sprzedaży kredytów w projekcie Mobilny Bankowiec

"W ubiegłym roku odnotowaliśmy znaczny wzrost sprzedaży kredytów konsumpcyjnych przez pracowników Poczty Polskiej. To był impuls do szukania nowych płaszczyzn, na których moglibyśmy oferować usługi finansowe i bankowe przez szeroko pojętą grupę Poczty Polskiej. To również potwierdzenie tego, że jako bank możemy dostarczać proste, a zarazem nowoczesne rozwiązania - coś, co jest elementem naszej długofalowej strategii rozwoju stawania się instytucją coraz bardziej cyfrową" - powiedział członek zarządu Banku Pocztowego Tomasz Dąbrowski, cytowany w komunikacie.