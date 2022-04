Banki hamują ze sprzedażą kredytów mieszkaniowych. Przyrost będzie nawet o połowę mniejszy

Pekao, czyli jeden z największych banków działających w Polsce, spodziewa się, że w obecnych warunkach gospodarczych ponownie spadną rynkowe dynamiki kredytowe. Dotyczyć to będzie zwłaszcza zwykłych klientów detalicznych.

Choć oprocentowanie lokat i depozytów nie powala, Pekao spodziewa się, że w tym roku do całego sektora bankowego klienci dosypią 4,5 proc. dotychczasowych środków . Wolniej powinny rosnąć depozyty klientów detalicznych (o 3,8 proc.), a szybciej firm (o 5,3 proc.).

Ekonomiści banku przewidują, że do końca roku utrzyma się w Polsce wysoka inflacja . Ceny średniorocznie zwiększą się o 10,8 proc., ze szczytem w połowie roku w wysokości ponad 12 proc. Oczekują "agresywnych" podwyżek stóp procentowych do 6,5 proc. Choć nie wykluczają możliwości jeszcze wyższego oprocentowania w NBP.

Bank Pekao ma większe zyski

Już dotychczasowe wyraźne podwyżki stóp procentowych z 0,1 do 4,5 proc. przyczyniły się do większych przychodów i zysków banków. W przypadku grupy Pekao mowa o 907 mln zł zysku po pierwszych trzech miesiącach tego roku. To wynik o 31 proc. wyższy niż kwartał wcześniej i prawie 4-krotnie większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.