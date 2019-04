BCG: Zagrożeniem dla banków nie będą fintechy, ale grupa GAFA

"Banki w przyszłości nie będą bać się fintechów, które są coraz bardziej usługowe lub uzupełniające dla tradycyjnych instytucji. Za to zagrożeniem jest potencjalnie grupa GAFA" - powiedział ISBnews Rey podczas NOAH 2019 Tel Aviv.

"Polskie banki wypracowały rozwinięte cyfrowo interfejsy, atrakcyjne dla klientów, a tzw. konto za zero to standard. U nas nie ma czynników rynkowych (frictions), które są pożywką dla fintech w UE. W Niemczech wystarczy, że startup n26 oferuje ładny interfejs i nie bierze opłat i już jest kilka kroków przed sparkassami" - wskazał dyrektor BCG.

"Ale na ekspansję GAFA nikt z globalnej branży finansowej nie jest wystarczająco przygotowany. Co prawda, te globalne giganty nie spieszą się za bardzo do ekspansji na polu finansowym, bo branża jest mocno regulowana. Jednak można sobie wyobrazić taki np. Amazon bank/wallet w przyszłości. GAFA są dobrze przygotowane technologicznie i powoli, ale systematycznie eksplorują obszar finansowy cyberprzestrzeni, co pokazuje chociażby Google lub Apple Pay" - stwierdził Rey.