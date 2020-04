finanse 37 minut temu

Best zaktualizował wartość posiadanych portfeli na łączną kwotę 42 mln zł

Spółki zależne Best dokonały aktualizacji wartości posiadanych portfeli wierzytelności na kwotę 42 mln zł, co wpłynie na wynik grupy za IV kw. 2019 r., podał Best.