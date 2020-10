BFG określił dla Pekao poziom MREL na 12,88% sumy funduszy własnych i zobow.

"Na poziomie skonsolidowanym, na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku, wysokość MREL w relacji do TLOF powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 10,25%, 11,56% i 12,88%, natomiast w relacji do TRE powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 15,16%, 17,10% i 19,04%" - czytamy w komunikacie.