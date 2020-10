BIG InfoMonitor: Dynamika przyrostu zaległości e-commerce spadła do 9,7% w I-VII

"Przyrost zaległości firm handlujących w internecie i wysyłkowo w pierwszej połowie roku znacząco wyhamował, co pokazuje, jak bardzo polepszyła się sytuacja tego sektora. Z rocznej dynamiki przyrostu zaległości w 2019 r. czterokrotnie wyższej niż w całym handlu detalicznym, w tym roku przyrost spowolnił do 10% i jest zbliżony do zmian notowanych dla wszystkich firm handlu detalicznego, obecnie jest to 8,3%" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.