Biomed ze stratą na ponad milion złotych. Milczy na temat polskiego leku na COVID

Akcja szczepień przeciw COVID-19 nabrała rozpędu. Zwolniła za to akcja informacyjna spółki Biomed Lublin, która wiele miesięcy temu zapowiadała, że ma lek na koronawirusa. Do tej pory nie dysponuje wynikami badań klinicznych, które zbliżyłyby do wprowadzenia preparatu na rynek.