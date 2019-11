Black Friday nie sprzyja inwestowaniu. Giełdy bardziej liczą na rajd św. Mikołaja

Polacy wydają krocie w Black Friday. Paulina Górska uświadamia, do czego to doprowadzi

Black Friday napędza na całym świecie sprzedaż. Dla wielu spółek to żniwa. Teoretycznie powinno to wpływać pozytywnie na akcje tych firm. Problem jednak w tym, że efekty piątkowych wyprzedaży widoczne będą z opóźnieniem. A przy okazji prezentacji wyników łatwiej o zawód, bo zawsze są duże oczekiwania.

Przyjęło się, że grudzień to dobry czas do zarabiania pieniędzy na giełdzie. Stąd porównanie do rajdu świętego Mikołaja. Statystyki z kilkudziesięciu lat pokazują, że wartość akcji w grudniu na giełdzie w USA, ale też na innych parkietach, w większości przypadków idzie w górę. Szacuje się, że w 80 proc. grudzień jest zyskowny dla inwestorów. Niezależnie od tego, co działo się w całym roku.