BM Reflex: Ceny paliw na stacjach mogą dalej rosnąć w najbliższych dniach

Drugi tydzień lutego przynosi wyhamowanie tempa wzrostu cen ropy naftowej Brent w rejonie 61,69 USD/bbl. W piątek rano ropa Brent kosztowała około 60,70 USD/bbl, czyli 1,40 USD/bbl wiecej niż przed tygodniem. Do momentu marcowego spotkania OPEC+ ceny ropy naftowej mogą nie powrócić do wzrostów. Bardzo prawdopodobna jest konsolidacja cen lub rozbudowana, płytka korekta spadkowa.

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zrewidowała po raz kolejny o 0,1 mln bbl/d do 5,4 mln bbl/d tempo wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku, podkreślając że w I kwartale spadek konsumpcji wyniesie aż 1mln bbl/d w porównaniu z IV kwartałem 2020 roku. Średnioroczny poziom konsumpcji jest obecnie szacowany na 96,4 mln bbl/d. IEA oczekuje jednak wyraźnej poprawy konsumpcji w II połowie roku, a co za tym idzie znacznego przyspieszenia tempa spadku światowych zapasów ropy naftowej. W grudniu poziom zapasów ropy naftowej w krajach OECD szacowany na 3063 mln bbl był 62,8 mld bbl poniżej szczytu z maja 2020 roku. Nadwyżka w stosunku do 5-letniej średniej została zredukowana do 138,3 mln bbl.