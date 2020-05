BNP Paribas BP umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów na Autenti

Do elektronicznego nadawania dokumentów konieczna jest rejestracja na platformie Autenti. Każdy nowy użytkownik otrzyma pierwsze dwa miesiące dostępu za darmo, z bezpłatnym limitem do 10 wysyłanych dokumentów miesięcznie. Pełną funkcjonalność systemu daje przedsiębiorcy dopiero konto PRO, za które klienci BNP Paribas zapłacą 40 zł miesięcznie przy płatności za cały rok. Dodatkową wartością dla klienta jest 200 darmowych SMSów, które pozwalają na dodatkowe uwierzytelnienie adresata dokumentu, zaznaczono.

"Istotnym wyróżnikiem propozycji BNP Paribas jest dostęp do podpisu kwalifikowanego. Do jego składania niezbędny jest kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, który wydawany jest przez ograniczoną liczbę instytucji. W przypadku oferty BNP Paribas i Autenti dla przedsiębiorców, dostawcą podpisu kwalifikowanego będzie firma Asseco Data Systems" - czytamy dalej.

Autenti to polska firma oferująca rozwiązania umożliwiające podpisywanie dowolnych dokumentów online, na każdym urządzeniu z dostępem do internetu. Od swojego rynkowego debiutu w 2014 r. spółka pozyskała ponad 300 klientów biznesowych, a także wysłała dokumenty do e-podpisu do kilkuset tysięcy Polaków.