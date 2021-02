BoomBit: Łączne przychody grupy spadły o 10% m/m do ok. 11,11 mln zł w styczniu

"W styczniu 2021 przychody z gier Grupy BoomBit pomniejszone o koszty marketingu związane z pozyskiwaniem użytkowników oraz prowizji platform dystrybucyjnych wyniosły ok. 5,2 mln zł w porównaniu do ok. 5,4 mln zł w grudniu 2020 (-4% m/m). Łączne przychody z gier Grupy BoomBit w styczniu 2021 wyniosły ok. 11,1 mln zł (-10% m/m). Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie ok. 5,4 mln zł (-15% m/m), natomiast koszty prowizji platform 0,53 mln zł (-6% m/m)" - czytamy w komunikacie.