Brewe Leasing rusza na początku października z emisją kwitów dochodowych

"Nowy papier wartościowy spełnił moje oczekiwania. Kwit Dochodowy Brewe Leasing skonstruowany został na bardzo tradycyjnej podstawie - prawa wekslowego. Zabezpieczyliśmy go w sposób dający inwestorom przekonanie o tym, że mogą nam zaufać i zainwestować, i zarobić razem z nami na leasingu. Obecnie, zmierzają do końca zapisy na pierwszą serię tych instrumentów finansowych, oznaczanych jako G19. Emisja została bardzo dobrze przyjęta. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych. To zadowalający wynik. Póki co, ciągle zapraszamy do inwestowania przez naszą analogową platformę. Kiedy ruszy jej cyfrowy następca, niezwłocznie poinformujemy" - podsumował prezes.