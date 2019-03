Budimex miał 305,42 mln zł zysku netto, 417,01 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Portfel zamówień Grupy Budimex utrzymał się na poziomie 10,1 mld zł i był nieznacznie niższy w porównaniu do poprzedniego roku.

"Mamy świadomość, że na wyniki Grupy znacząco wpłynął wzrost cen materiałów budowlanych przy bardzo ograniczonej waloryzacji umów, szczególnie w infrastrukturze drogowej. Dla branży budowlanej, w tym także dla nas rok 2018 był bardzo trudny. Wysoki wzrost cen surowców zmniejszył marże dużych firm budowlanych do poziomów niemalże zerowych. Coraz więcej przedsiębiorstw boryka się z rosnącym zadłużeniem, zarówno ze względu na zwiększające się koszty, jak i zatory płatnicze. Skutkuje to większą niż w ostatnich czterech latach falą upadłości spółek budowlanych. Na tle całej branży wyniki Grupy Budimex są - naszym zdaniem - optymalne i dają pewność stabilnego rozwoju w kolejnych latach. Także portfel kontraktów, rozpoczętych w ostatnim roku przez naszą grupę, oceniamy jako stabilny i dający gwarancję zysku dla akcjonariuszy" - napisał prezes Dariusz Blocher w liście załączonym do raportu rocznego.