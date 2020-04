Capital Park zarekomenduje 2,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok

"Po wybitnym 2019 roku możemy zarekomendować naszej radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu pierwszą w historii spółki wypłatę dywidendy w wysokości 2,10 zł na akcję, tj. 227,5 mln zł o co stanowi 83,3% zysku Capital Park za 2019 rok. Tak dobre wyniki nie byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby nie efekty komercjalizacji naszych kluczowych projektów" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy podsumowującym wyniki za 2019 r.