Carbon Studio chce kontynuować dynamikę wzrostu wyników w najbliższych latach

" Chcemy zachować dynamikę wzrostu wyników. W tym roku przemawia za tym m.in. pojawienie się nowego sprzętu PlayStation, nasza działalność wydawnicza, czy portowanie naszej gry 'The Wizards' na nowe gogle VR. Te czynniki będą nakręcać popyt na nasze tytuły" - wskazał Caban.

Ubiegły rok spółka zakończyła z zyskiem ok. 340 tys. zł (wobec straty rok wcześniej) przy ok. 900 tys. zł przychodów (tj. ok. 2,5-krotnie więcej r/r).