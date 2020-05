Carbon Studio: Debiut gry 'The Wizards - Dark Times' VR 4 czerwca

Spółka podjęła decyzję o produkcji "The Wizards - Dark Times" jako samodzielnego tytułu w grudniu ubiegłego roku. Wcześniej studio planowało wydanie jedynie płatnego rozszerzenia do "The Wizards". Koszt produkcji gry to blisko 0,5 mln zł. Część środków pochodzi z przeprowadzonej w ubiegłym roku emisji akcji spółki, pozostały budżet studio finansuje z bieżącej działalności firmy, podano.

"Z satysfakcją i radością ogłaszamy, że już za niespełna miesiąc - 4 czerwca - odbędzie się premiera wyczekiwanej premiery najnowszej części gry z serii 'The Wizards' pod nazwą 'Dark Times'. Do tej pory odnotowaliśmy ponad 100 tys. sprzedanych egzemplarzy wszystkich gier z serii. Marka 'The Wizards' zdobyła także wiele pozytywnych ocen krytyków branżowych. Gry otrzymały prestiżowe nagrody, m.in. na Indie Prize w Kolonii i Casual Connect w Azji" - powiedział prezes Carbon Studio Błażej Szaflik, cytowany w komunikacie.

Akcja "The Wizards - Dark Times" odbywa się w świecie fantasy znanym z podstawowej wersji projektu. Zmienia się otoczenie w grze, które zostało zaprojektowane z większym naciskiem na interakcję z użytkownikiem. Cena za grę "The Wizards - Dark Times", w wersji na platformy PC VR, wynosić będzie 24,99 USD/euro, wskazano również.

"Pierwsza część 'The Wizards' zadebiutowała we wczesnym dostępie w lipcu 2017 r. na platformach Steam, Oculus Store i Viveport. Niespełna rok później, podczas pełnej premiery, 'The Wizards' była już jedną z najlepiej ocenianych gier VR na platformie Steam oraz Metacritic. W połowie 2018 roku studio wprowadziło do sprzedaży nową odsłonę tytułu - 'The Wizards: Trials of Meliora', dedykowaną mobilnym goglom VR. Już w marcu 2019 r. pojawiła się udoskonalona odsłona gry - 'Enhanced Edition'. Tytuł szybko znalazł się w rankingu najlepszych gier VR pod względem przychodów brutto w 2019 r. i zdobyła brąz na top liście opublikowanej przez platformę Steam. Edycja rozszerzona zawiera mnóstwo ulepszeń, w tym dopracowaną mechanikę gry, system punktów kontrolnych oraz nowe poziomy" - czytamy dalej.

Carbon Studio pracuje także nad swoim głównym projektem VR Fantasy osadzonym w uniwersum Warhammera: "Age of Sigmar".

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Spółka tworzy wysoko oceniane gry wideo w modelu premium. W celu uzyskania istotnych i trwałych przewag konkurencyjnych w ramach obranej specjalizacji, stale rozszerza know-how z dziedziny tworzenia tytułów XR (wspólna nazwa dla VR i AR). Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.

