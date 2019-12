Carrefour wejdzie na Allegro z ofertą ok. 3 tys. produktów

Carrefour na Allegro wiele różnych przydatnych na co dzień i od święta produktów, takich jak np. żywność pakowana w bezpieczny sposób, słodycze, składniki potraw i przyprawy, kosmetyki i środki pielęgnacyjne, środki czystości do domu, w tym proszki, płyny i kapsułki do prania, środki do płukania, płyny do mycia różnych powierzchni, karmy dla psów i kotów, kosmetyki do pielęgnacji dzieci i wiele, wiele innych. Na start będzie to ok. 3 000 produktów" - powiedziała dyrektor Segmentu Supermarket, Zdrowie i Uroda, Sport i Dziecko Dagmara Brzezińska-Marcu, cytowana w komunikacie.