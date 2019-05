CBRE: Transakcje inwestycyjne w nieruchomościach spadły do 745 mln euro w I kw.

"Wciąż odczuwamy dobre nastroje, które pozostały po wyjątkowym 2018 r. Obserwujemy silne zainteresowanie inwestycjami w Polsce, grupa aktywnych inwestorów jest wyraźnie większa w porównaniu do poprzedniego roku. Mamy graczy z nowych kierunków geograficznych i generalnie konkurencja pomiędzy funduszami jest większa. To powoduje, że dla tematów, które aktualnie prowadzimy uzyskujemy bardziej agresywne ceny niż było to rok temu. Podobny trend jest także widoczny na innych rynkach europejskich. Dodatkowo Polska ma ugruntowaną pozycję, podtrzymywaną przez niskie stopy procentowe, bardzo dobrą sytuację gospodarczą, silne rynki najmu oraz pozytywne nastroje konsumenckie. Ceny nieruchomości rosną, a jednocześnie zmniejsza się ich globalna podaż. Dzięki temu w naszą stronę cały czas spogląda coraz więcej zagranicznych firm. Szacujemy, że dzięki temu wolumen inwestycyjny w 2019 r. utrzyma się na podobnym poziomie, co w 2018 r." - powiedział dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych Przemysław Felicki, cytowany w

komunikacie.