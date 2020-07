Cena złota powyżej psychologicznej granicy. Dotrze do historycznego maksimum?

Notowania kruszcu przekroczyły barierę 1,8 tys. dolarów ostatniego dnia czerwca, jednak szybko wróciły poniżej tego poziomu. Wcześniej, ostatni raz notowania złota przekroczyły poziom 1,8 tys. dolarów ponad osiem lat temu, w listopadzie 2011 roku. Natomiast do historycznego maksimum, czyli do 1920 dolarów, dotarły dwa miesiące wcześniej, czyli we wrześniu 2011 roku. Czy niebawem ten rekord zostanie pobity?

Jednak ostatecznie dolar umocnił się we wtorek, a mimo to ceny złota wypracowały solidną, jednoprocentową zwyżkę (co jest dobrym wynikiem, zważywszy na relatywnie niewielką zmienność notowań złota w relacji do innych surowców, w tym innych metali szlachetnych).