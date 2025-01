Chiński DeepSeek uderzył w amerykańskich gigantów. Ostra przecena na Wall Street

Startup z Chin udostępnił bezpłatnego asystenta wykorzystującego sztuczną inteligencję, który, jak twierdzi firma, wykorzystuje tańsze układy scalone i mniejszą ilość danych , podważając w ten sposób powszechne przekonanie na rynkach finansowych, że sztuczna inteligencja będzie napędzać popyt w całym łańcuchu dostaw od producentów układów scalonych do centrów danych.

To wywołało na amerykańskiej giełdzie prawdziwe trzęsienie ziemi. S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,46 proc. i wyniósł 6.012,28 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 3,07 proc. do 19.341,83 pkt.

"Wiadomości z ostatnich kilku miesięcy dotyczyły ogromnych nakładów inwestycyjnych Microsoftu, który wyda 80 mld dol. w 2025 r., podczas gdy Meta niedawno ogłosiła inwestycje w wysokości od 6 mld dol. do 65 mld dol. Przy tych znacznych kwotach inwestycji w AI w USA, fakt, że wysoce wydajny i mniej kapitałochłonny model AI firmy Deepseek wykazał tak znaczącą innowacyjność i sukces, skłania inwestorów do myślenia, że cykl inwestycyjny w AI może być przesadnie rozreklamowany i możliwe jest bardziej wydajne wykorzystanie zasobów w przyszłości" - napisał w raporcie analityk JPMorgan Sandeep Deshpande.

"Inwestorzy czują, że wyceny są nieco naciągane"

- To dobry przykład na to, że najpierw się sprzedaje, a potem zadaje pytania. Inwestorzy czują, że wyceny są nieco naciągane w przypadku technologii w ogóle, a w szczególności półprzewodników - powiedział Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny w CFRA Research.

- Będziemy mieli do czynienia ze zmiennością, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z bogato wycenianym rynkiem - dodał.

- Zachęciło mnie również to, że inwestorzy niekoniecznie wycofują się z akcji, ale obracają się w obszarach defensywnych , takich jak podstawowe dobra konsumpcyjne, opieka zdrowotna, nieruchomości - dodał Stovall.

- Jeśli prawdą jest, że DeepSeek jest przysłowiową "lepszą pułapką na myszy" , może to zakłócić całą narrację sztucznej inteligencji, która pomogła napędzać rynki w ciągu ostatnich dwóch lat - powiedział Brian Jacobsen, główny ekonomista w Annex Wealth Management w Menomonee Falls w stanie Wisconsin, cytowany przez Reuters.

- Może to oznaczać mniejsze zapotrzebowanie na chipy, mniejszą potrzebę masowej rozbudowy produkcji energii do napędzania modeli oraz mniejsze zapotrzebowanie na duże centra danych. Jednak może to również oznaczać, że sztuczna inteligencja stanie się bardziej dostępna i pomoże w rozpoczęciu rozwoju szerokiej gamy użytecznych aplikacji - dodał.