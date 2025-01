Popularność chińskiego giganta ujawnia problem rynku AI w USA

Wśród dotkniętych spadkami firm jest największy producent chipów używanych do trenowania AI, NVIDIA, którego akcje spadły o ponad 12 proc. w ciągu godziny od otwarcia rynku , zaś mniejsze spadki odnotowały Microsoft, do którego należy amerykański lider AI, OpenAI, a także Meta i spółka-matka Google'a, Alphabet. Duże obniżki cen odnotowały też firmy energetyczne, a także związane z architekturą AI i obsługą centrów danych używanych do rozwoju sztucznej inteligencji. Notowania jednej z tych firm, Vertiv, spadły 25 proc.

Sztuczna inteligencja. Chiny wkraczają do gry

Oto kto może najbardziej stracić

- Ruchy na amerykańskim rynku wskazują przede wszystkim n a konsekwencje nadmiernej koncentracji, czyli problemu, z jakim rynek akcyjny w USA mierzy się od dłuższego czasu. W trakcie hossy AI w 2024 r. rynek zaczął być mocno zależny od bardzo ograniczonej liczby spółek, z czego najwyraźniejszym przykładem była Nvidia. To jej wyniki potrafiły wyciągnąć rynek na nowe szczyty, ale taka sytuacja jest mieczem obosiecznym. Rynek jest w stanie zanotować nadmierne spadki spowodowane jedynie zmianą sentymentu w stosunku do jednej spółki. Dziś widzimy, jak bardzo koncentracja wokół spółek AI może wpłynąć na cały szeroki rynek - komentuje poniedziałkowe wyniki Tymoteusz Turski, analityk rynku akcji XTB.

- Spółki amerykańskie nie zrezygnują z rozwoju sztucznej inteligencji jedynie ze względu na pojawienie się zamiennej technologii z Chin. To, co możemy jednak teraz zobaczyć, to decyzje inwestorów związane z zasadnością aż tak wysokich wydatków na sztuczną inteligencję. Na tym natomiast najmocniej mogą stracić spółki, które bezpośrednio sztucznej inteligencji nie rozwijają, jednak dostarczają kosztowną infrastrukturę do jej trenowania. Ich wyceny bowiem dotąd oparte były na dogmacie "nie da się tego wyprodukować taniej", więc ich klienci akceptowali wysokie budżety na wydatki w związku ze sztuczną inteligencją - dodaje ekspert.