Ciech pracuje nad digitalizacją sterowania produkcji sody w Niemczech

W zakładach sodowych Grupy Ciech w niemieckim Stassfurcie planowane jest wdrożenie tzw. advanced proces control, czyli automatycznej zmiany parametrów produkcji przez komputer w celu zwiększenia wydajności, poinformowano.

"Łącznie w zakresie digitalizacji procesu produkcji i utrzymania ruchu w zakładach sodowych chemicznej grupy prowadzonych jest ok. 10 projektów w czterech głównych obszarach (technologie mobilne, predictive maintenace, modelowanie i symulowanie produkcji, wykorzystanie sieci neuronowych i technologii black box)" - czytamy w komunikacie.

Oprócz działań z zakresu digitalizacji produkcji, Ciech wdraża we wszystkich spółkach grupy rozwiązania IT z zakresu doskonałości operacyjnej. Dotyczy to takich aspektów, jak zarządzanie dokumentacją czy zasobami ludzkimi, np. w postaci szkoleń. Szczególnie ważne są kwestie szkoleń załogi fabryk, co w przypadku kluczowych stanowisk (mistrz zmianowy, dyspozytor) może trwać nawet 3 lata. Wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości i stworzenie wirtualnej dyspozytorni może ten czas znacząco skrócić, podano również.

W czerwcu 2019 r. Ciech uruchomił w Niemczech kosztem ok. 100 mln zł nową linię do produkcji specjalistycznej sody oczyszczonej, która zwiększyła moce wytwórcze fabryki zlokalizowanej w Stassfurcie o ponad 80% (50 tysięcy ton rocznie), ale też przyczyniła się do poszerzenia portfolio produktów grupy o najbardziej zaawansowaną i specjalistyczną odmianę sody, stosowaną w przemyśle farmaceutycznym i leczeniu chorób nerek.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

