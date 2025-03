Co się dzieje z dolarem? Złoty rośnie w siłę. Kolejna granica przekroczona

Złoty coraz silniejszy względem dolara

Wahania na rynkach. W stronę zieleni

Ostatnie godziny przyniosły znaczące wahania na rynkach finansowych, przypominające prawdziwy rollercoaster wydarzeń. Od wzrostu napięcia na linii Ukraina-USA, aż po deklarację podpisania umowy dotyczącej minerałów ziem rzadkich, co prawdopodobnie oznacza kontynuację negocjacji w sprawie zawieszenia broni w konflikcie. Jednocześnie wprowadzono nowe cła i taryfy wobec Kanady, Chin i Meksyku, co wywołało działania odwetowe ze strony tych państw.

Niemiecki indeks DAX znalazł się w fazie zwiększonej zmienności. W poniedziałek wzrósł o 2,64 procent, by we wtorek spaść o 3,54 procent, co doprowadziło do szumu technicznego na wykresach i utrudniło ocenę kondycji rynku. Indeks pozostaje w konsolidacji między psychologicznymi barierami 23000 i 22000 punktów, które stanowią również istotne poziomy techniczne.