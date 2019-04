technologie 1 godzinę temu

COBIN Angels: Zgłoszenia w konkursie Business Angel of the Year do 6 maja

Zgłoszenia aniołów biznesu do konkursu Business Angel of the Year, organizowanego po raz drugi przez COBIN Angels wraz z Executive Clubem, przyjmowane są do 6 maja. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 29 maja. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym tego wydarzenia.