Colliers: Polska miała 48% udziału w inwestycjach w nieruchomości w CEE w I kw.

Na znaczny wzrost wolumenu w regionie CEE w I kw. wpływ miało przejęcie przez Heimstaden czeskiego portfolio Residomo o wartości 1,3 mld euro. W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku wzrost wyniósł 68% (ok. 2,2 miliardów euro), a w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku 28% (ok. 2,9 miliarda euro), podano także.