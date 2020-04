Creepy Jar: 'Green Hell' w trybie co-op na 2. miejscu listy bestsellerów Steam

"Wspięcie się na drugie miejsce listy globalnych bestsellerów platformy Steam w premierowy wieczór to niesamowity wynik. Obrazuje on, jak wielu użytkowników oczekiwało na pojawienie się trybu kooperacji. Biorąc pod uwagę gry oznaczone tagiem dla wielu graczy - prześcignęliśmy nawet wysokobudżetowe produkcje, takie jak: 'Civilization VI', 'Red Dead Redemption 2' czy 'Resident Evil 3'. Mogliśmy zaobserwować najwyższą dotychczas liczbę graczy grających w naszą produkcję. W porównaniu do dnia sprzed premiery prawie 6 razy więcej osób sięgnęło wczoraj po 'Green Hell'. Liczymy, że do końca tygodnia będziemy świadkami pobicia kolejnych rekordów graczy grających jednocześnie" - powiedział prezes Creepy Jar Krzysztof Kwiatek, cytowany w komunikacie.