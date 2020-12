Cyberpunk 2077. Inwestycja już się zwróciła

W czwartek rano CD Project podał, że do 9 grudnia gracze złożyli 8 mln zamówień przedpremierowych. Z kolei w piątek rano producent poinformował, że - dzięki sprzedaży przedpremierowej - nakłady poniesione na wyprodukowanie gry już się zwróciły.

Szacowana wartość należności licencyjnych z tytułu zrealizowanej sprzedaży przedpremierowej gry Cyberpunk 2077 we wszystkich kanałach cyfrowych przewyższyła łączną sumę całkowitych nakładów na wyprodukowanie gry oraz kosztów jej marketingu i promocji, zarówno dotychczasowych jak i planowanych do końca 2020 roku, czytamy w komunikacie CD Projekt.

A to dopiero początek. Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ w prognozach z listopada zakładają sprzedaż 21 mln kopii gry do końca 2020 roku. Szacują też, że w ciągu 12 miesięcy po premierze liczba sprzedanych kopii wzrośnie do 34,5 mln.