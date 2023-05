Niespodziewana sytuacja. Niemcy szturmują historyczny rekord

Pół roku później mało kto o tym pamięta, a już na pewno o tym zapomniała (przynajmniej na chwilę) niemiecka giełda. Główny niemiecki indeks DAX , odwzorowujący wyniki 40 największych notowanych w Niemczech spółek giełdowych, znajduje się w okolicy 16 200 p. To niewiele niżej, niż wynoszący 16 285 p. historyczny rekord z końca 2021 r.

Jak wskazują w swoim komentarzu analitycy z domu maklerskiego XTB, niemiecki DAX "zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ radzi sobie lepiej niż inne indeksy regionalne" . Dodatkowo jest na poziomie historycznego rekordu, do którego – przykładowo – polskim indeksom bardzo dużo jeszcze brakuje.

Oddala się ryzyko niewypłacalności USA

Optymizm na Wall Street i w Europie w ich ocenie jest spowodowany optymistycznymi komentarzami wokół limitu zadłużenia w USA . Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podkreślił w swojej wypowiedzi, że Stany Zjednoczone spłacają swoje długi, negocjacje z Partią Republikańską postępują, a będzie miał więcej informacji na ten temat do przekazania w niedzielę, kiedy powróci ze szczytu G7. Z kolei republikański speaker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy wskazał, że niewypłacalność nie chodzi w ogóle w grę, a osiągnięcie porozumienia w tym tygodniu jest wykonalne.

Optymizm na rynkach od miesięcy podgrzewa spadająca inflacja

To zdecydowanie zwiększyło optymizm na rynkach finansowych, który wcześniej podgrzewała hamująca zarówno w USA, jak i w Europie, inflacja .

Europa miała mieć też wcześniej dużo szczęścia. Mieliśmy rekordowo ciepłą zimę, co spowodowało znacznie szysze i gwałtowniejsze spadki cen gazu. Równocześnie i równie niespodziewanie w zimie praktycznie z dnia na dzień doszło do zerwania z polityką zero Covid w Chinach.