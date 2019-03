Dolar słabszy po posiedzeniu Fed, złoty silny dzięki zdrowej gospodarce

Wczorajszy dzień na rynku walutowym był niezwykle emocjonujący. Wprawdzie rynek nie oczekiwał, że podczas posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) zostaną podjęte decyzje w sprawie stóp procentowych, ale nie spodziewano się aż tak ,,gołębiej" postawy ze strony tej instytucji. Zaprezentowane projekcje Rezerwy Federalnej (Fed) wskazują bowiem, iż do końca tego roku nie dojdzie już do podwyżki stóp, natomiast w 2020 r. można spodziewać się zaledwie jednej. Jednocześnie szef Fed Jerome Powell zadeklarował, że polityka zacieśniania ilościowego (będącego odwrotnością QE procesu normalizacji sumy bilansowej) zakończy się we wrześniu bieżącego roku.

Ucieczka od dolara znalazła odzwierciedlenie we wzroście notowań walut z rynków wschodzących, na czym zyskał również złoty. Kurs EUR/PLN spadł do najniższego od lutego poziomu 4,2790, pogłębiając zapoczątkowaną na początku tygodnia zniżkę, przekraczającą już obecnie 0,5%. Dynamika spadków na USD/PLN jest jeszcze silniejsza - tylko wczoraj para straciła 0,8%, a od początku tygodnia już 1,4%. Jeżeli niechęć do amerykańskiej waluty utrzyma się dłużej, wówczas w niedalekiej perspektywie czasu osiągalne jest tegoroczne minimum poniżej poziomu 3,72, do którego brakuje jeszcze dwóch groszy. Nie można jednak zapominać o majaczącym w tle amerykańsko-chińskim konflikcie handlowym, którego ponowna eskalacja może zniechęcić inwestorów do podejmowania ryzyka, a tym samym zaprzepaścić wynikające ze wzrostów EUR/USD szanse dla walut emerging markets.