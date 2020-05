Dopłaty ruszą lada dzień. Polacy już jednak masowo instalują solary

Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce zwiększyła się o 181,42 proc. rok do roku. Wyniosła 1 832,7 MW według stanu na 1 maja - wynika z najnowszych danych przekazanych do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Co rozumieć pod pojęciem mocy zainstalowanej? To suma wartości mocy znamionowych wszystkich urządzeń elektrycznych, stałych i przenośnych, zainstalowanych w instalacji elektrycznej. Tu konkretnie chodzi o instalacje fotowoltaiczne, a więc takie, które przetwarzają światło słoneczne na prąd, np dzięki solarom umieszczanym na dachach budynków.

Beneficjenci, którzy planują modernizację w wariancie podstawowym, mogą liczyć na wsparcie do 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła - wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Od września 2018 do marca 2020 wpłynęło ponad 95 tys. wniosków w sprawie uzyskania dotacji lub pożyczki z programu "Czyste powietrze".