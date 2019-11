technologie 3 godziny temu

Drago entertainment uplasował pierwszy etap kampanii crowdfundingowej

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Drago entertainment, w pierwszym etapie kampanii crowdfundingowej pozyskał 0,87 mln zł osiągając tym samym wyznaczony cel minimum niezbędny do dojścia emisji do skutku, podała spółka. Środki te zostaną wykorzystane przez studio do realizacji strategii, której najważniejszymi punktami są: produkcja pięciu symulatorów rocznie i średniobudżetowej gry FPS/Survival.