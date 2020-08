Draw Distance sprzedał prawa opcji do 'Serial Cleaner' na rzecz Sony Pictures

"'Serial Cleaner' ma ogromną szansę, by już wkrótce trafić na ekrany. Wszystko za sprawą podpisanej umowy z amerykańskim partnerem - Sony Pictures Television Inc. Jej warunki są bardzo podobne do tych, które ustaliliśmy ponad rok temu z Legendary. Choć tamta współpraca nie przyniosła efektów i umowa wygasła, to czujemy, że jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko stworzenia serialu, jak dzisiaj. Wszystko dlatego, że Sony chce stworzyć serial animowany. Obecnie z powodu COVID-19 animacje są gorącym tematem (głównie z powodów logistycznych), a SPT ma własne studio animacji, co tym bardziej otwiera nam przestrzeń do współpracy. Już teraz widzimy duże zaangażowanie ze strony amerykańskiego partnera" - powiedział prezes Draw Distance Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.